Zurich Insurance: la patronne d'Alpiq proposée au conseil d'administration

(ajoute réaction d'Alpiq)Zurich (awp) - Zurich Insurance a proposé jeudi de nommer la patronne de l'énergéticien Alpiq, Jasmin Staiblin, au conseil d'administration de l'assureur pour un mandat d'un an. Les actionnaires devront adouber la future administratrice lors de l'assemblée générale du 4 avril. Alpiq devra pour sa part modifier ses statuts.Mme Staiblin avait précédemment travaillé pendant 15 années pour le groupe d'ingénierie ABB. Elle siège également aux conseils d'administration du motoriste britannique Rolls-Royce et du conglomérat industriel suisse Georg Fischer, selon un communiqué."Avec sa vaste expérience opérationnelle et stratégique, elle dispose des prérequis parfaits pour ce nouveau mandat", a estimé le président d'Alpiq, Jens Alder, cité dans un communiqué distinct. Mme Staiblin dispose en outre d'un vaste réseau dans l'économie et la politique, a souligné le groupe lausannois.Ce dernier devra cependant adapter ses statuts pour permettre à Mme Staiblin d'occuper ce nouveau mandat. Alpiq proposera ainsi à sa prochaine assemblée générale de relever le nombre de mandats exercés par les membres de la direction générale de deux à trois.En parallèle, l'administratrice Susan Bies et le vice-président Fred Kindle vont se retirer de l'organe de surveillance après l'assemblée générale.Comme précédemment annoncé, l'ex-directeur général (CEO) de Swiss Re, Michel Liès, devrait prendre la présidence après la réunion du 4 avril, en remplacement de Tom de Swaan. Outre l'arrivée de Mme Staiblin, le conseil d'administration sera composé de Joan Amble, Catherine Bessant, Dame Alison Carnwath, Christoph Franz, Jeffrey Hayman, Monica Mächler, Kishore Mahbubani et David Nish.al/ol/rp(AWP / 08.03.2018 08h03)