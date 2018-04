Zurich Insurance nomme une nouvelle directrice pour la région Europe

Zurich (awp) - L'assureur Zurich Insurance a nommé Amanda Blanc nouvelle directrice pour les activités en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. La Britannique prendra la suite de Gary Shaughnessy au quatrième trimestre, a souligné la société jeudi.M. Shaughnessy restera membre de plusieurs directions au sein des filiales européennes de Zurich mais souhaite, pour des raisons de santé, se dégager du temps en dehors du travail, précise le communiqué. Il reste également président de la fondation Z Zurich.Amanda Blanc prendra sa suite et sera également membre de la direction. Elle travaillait précédemment pour le concurrent AXA, où elle était responsable des activités en Grande-Bretagne et en Irlande.jb/rw/ol/al(AWP / 05.04.2018 14h57)