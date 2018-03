Zurich Insurance renforce ses activités d'assurance voyage en Amérique latine

Zurich (awp) - L'assureur Zurich Insurance a annoncé lundi avoir renforcé son activité d'assurance voyage Cover-More en Amérique latine grâce à diverses acquisitions. Le groupe zurichois a mis la main sur un total de 19 sociétés spécialisées dans ce secteur pour un montant non précisé.Zurich Insurance a étendu sa présence en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Mexique, au Panama, en Espagne, en Uruguay et aux Etats-Unis avec l'acquisition d'une multitude de sociétés. Ces dernières deviendront la "plaque tournante" de Cover-More dans cette région et continueront d'opérer sous les marques établies Travel Ace et Universal Assistance, selon un communiqué."Grâce à cette acquisition, nous avons accès à de nouveaux clients et bénéficions d'un effet d'échelle en Amérique latine, l'un des marchés à la plus forte croissance dans l'assurance voyage et l'assistance", a dit Mike Emmett, directeur général de Cover-More.L'opération doit être clôturée au deuxième trimestre.En avril 2017, Zurich Insurance avait finalisé l'acquisition de l'australien Cover-More pour 741 mio AUD. Cover-More continuera d'opérer sous son appellation d'origine. Avec ce rachat, l'assureur suisse se positionne comme numéro trois dans cette activité.al/rp(AWP / 12.03.2018 07h50)