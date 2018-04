Zurich a placé un emprunt secondaire de 500 millions de dollars

(ajoute remboursement d'un autre emprunt)Zurich (awp) - Zurich Insurance a placé un emprunt de rang postérieur (subordinated notes) de 500 millions de dollars au taux de 5,125%. Les obligations arrivent à échéance en juin 2048 et pourront être remboursées pour la première fois en juin 2028, a précisé l'assureur mardi soir. La transaction visait des investisseurs en Asie et en Europe.Zurich a par ailleurs annoncé qu'un autre emprunt de rang postérieur, de 500 millions de francs à 4,625% émis en 2011 sera dénoncé au remboursement à la valeur nominale plus intérêts courus le 16 mai prochain.uh/rw/rp/buc(AWP / 17.04.2018 18h20)