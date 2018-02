Zwahlen&Mayr 2017: recul des ventes, mais hausse des bénéfices

Zurich (awp) - Le groupe aiglon Zwahlen&Mayr a enregistré un recul de ses ventes en 2017. Dans le même temps, les bénéfice opérationnel et net ont en revanche progressé, a précisé la société mardi soir.Le chiffre d'affaires a reculé à 53,3 (58,3) mio CHF. Grâce à l'évolution des prix des matières premières, nickel en particulier et à l'affaiblissement constant et progressif du franc face à l'euro, l'impact a été plutôt positif sur les marges et le résultat opérationnel a progressé à 1,9 (0,8) mio CHF.L'entrée en vigueur de la nouvelle loi fiscale dans le canton de Vaud, avec une diminution du taux d'impôt sur le revenu, a un effet que la société qualifie de "majeur" sur le résultat net. Il a en effet été possible d'enregistrer un ajustement comptable non monétaire des provisions pour impôts différés de 0,69 mio CHF. Il en résulte un bénéfice net de l'ordre de 2,5 (0,45) mio CHF.Dans son bref communiqué de mardi soir, Zwahlen&Mayr ne donne pas d'autre précision, notamment sur la marche des affaires en 2018.Les résultats du groupe seront publiés le 4 avril 2018.rp(AWP / 27.02.2018 19h35)