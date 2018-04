Zwahlen & Mayr propose Yves Bosson pour le conseil d'administration

Aigle (awp) - Le spécialiste aiglon des constructions métalliques Zwahlen&Mayr propose à ses actionnaires d'élire Yves Bosson au conseil d'administration lors de l'assemblée générale du 26 avril prochain. M. Bosson a occupé le poste de directeur financier de l'entreprise jusqu'à son départ fin 2017. Il fera bénéficier l'organe de surveillance de ses compétences administratives et financières, a précisé Zwahlen&Mayr mercredi soir.Par ailleurs, le rapport annuel 2017 publié mercredi confirme dans l'ensemble les chiffres annoncés en février dernier. Le chiffre d'affaires a baissé de 9% environ à 53,3 mio CHF. La hausse des prix des matières premières et la baisse du franc face à l'euro ont eu une influence "plutôt positive" sur les marges, avait indiqué la société à l'époque.Le bénéfice opérationnel EBIT a augmenté d'un bon 1 mio à 1,86 mio CHF et le bénéfice net s'est inscrit à 2,46 mio CHF après 0,45 mio. Le résultat net a notamment bénéficié de la réforme fiscale dans le canton de Vaud, qui a permis de dissoudre des provisions pour impôts de 687'000 CHF.uh/rp(AWP / 04.04.2018 20h21)