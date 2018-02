e-Santé: Orange met la main sur l'entreprise marseillaise Enovacom

ORANGE

Paris - La branche entreprises de l'opérateur Orange, Orange Business Services (OBS) a annoncé vendredi avoir signé un accord en vue de l'acquisition de l'entreprise marseillaise Enovacom, un éditeur de logiciels dédié à la e-santé, première acquisition dans ce secteur pour l'opérateur.L'acquisition, dont le montant n'a pas été précisé, doit être finalisée "dans les toutes prochaines semaines", a précisé un responsable d'OBS à l'AFP.Cette opération "permet de positionner l'ensemble Orange Healthcare-Enovacom au coeur du voyage de la donnée, de sa production à son analyse, tant en interne qu'en externe," a expliqué à l'AFP le directeur général d'Orange Healthcare Elie Lobel.L'opérateur se concentre en effet dans le transport, le stockage, le traitement, l'analyse et la restitution des données médicales, auprès des "établissements de santé, des grandes institutions de santé publique et sur les territoires"."La santé est un domaine où Orange a à la fois de la légitimité et une ambition forte, dans la mesure où le numérique peut apporter des réponses visant à faciliter la vie des patients, qu'il s'agisse de l'accompagnement des personnes âgées, des maladies chroniques ou de la médecine ambulatoire", a ajouté le directeur général adjoint d'Orange, Thierry Bonhomme, en charge d'OBS.Enovacom s'est spécialisé dans la création de logiciels permettant l'interopérabilité de différents systèmes informatiques afin de facilité les échanges de données."Si l'on prend par exemple les hôpitaux de Paris, ce sont 800 ou 900 applications différentes qui doivent échanger de la donnée entre elles, les logiciels d'Enovacom permettent cela", a détaillé Elie Lobel.Orange Business Services, dont les résultats 2017 seront publiés le 21 février, avait réalisé un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros en 2016, auquel Orange Healthcare a participé à hauteur de 1%.els/fka/spi(©AFP / 02 février 2018 06h50)