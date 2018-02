eSport: l'équipe française Vitality lève 2,5 M EUR

Paris - L'équipe française de compétition de jeux vidéo (eSport) Vitality a annoncé mardi avoir levé 2,5 millions d'euros auprès des fonds d'investissement Korelya et H26, afin de recruter de nouveaux joueurs et participer à des événements internationaux.Installée dans l'incubateur Station F de Paris, l'équipe compte également mettre en place une académie autour du jeu "League of Legends", "qui permettra à de jeunes espoirs de se préparer aux exigences du haut niveau", précise-t-elle dans son communiqué.Il s'agit de la première levée de fonds réalisée par une équipe d'eSport en France."L'ambition de Vitality est de devenir un leader européen incontesté dont les équipes participent à toutes les plus grandes ligues eSport professionnelles. Cette levée de fonds effectuée va nous permettre d'accélérer notre croissance", a déclaré le directeur général de l'équipe, Nicolas Maurer, cité dans le communiqué.Korelya Capital est le fonds d'investissement fondé par l'ancienne ministre de la Culture Fleur Pellerin avec le soutien du groupe sud-coréen Naver, H26 étant de son côté la société d'investissement personnelle du président du club de football Dijon FCO, Olivier Delcourt.Vitality est l'une des principales équipes françaises et européennes d'eSport, et la seule de l'Hexagone à participer au championnat européen de League of Legends, l'un des principaux jeux du genre.La structure compte une cinquantaine de joueurs professionnels participant aux compétitions dans une dizaine de jeux parmi lesquels, outre League of Legends, la simulation de football Fifa ou encore le jeu de bataille en arène PlayerUnkown's Battlegrounds (PUBG).(©AFP / 05 février 2018 21h56)