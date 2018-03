Égypte: Sissi réélu avec plus de 90% des voix, selon les premières estimations

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a remporté plus de 90% des voix à la présidentielle, selon les premières estimations publiées jeudi par la presse d'État, mais le taux de participation est inférieur à 50%, d'après les mêmes sources.Selon le quotidien Al-Ahram, M. Sissi a obtenu 92% des voix, et environ 23 millions de personnes ont participé au scrutin, sur quelque 60 millions d'électeurs. Le quotidien d'État Akhbar al-Yaoum et l'agence officielle Mena fournissent des chiffres similaires.(©AFP / 29 mars 2018 11h05)