Égypte: Sissi réélu avec plus de 90% des voix, selon les premières estimations

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a remporté plus de 90% des voix à la présidentielle, selon les premières estimations publiées jeudi par la presse d’État, et le taux de participation tourne autour de 40%, d'après les mêmes sources.Selon le quotidien Al-Ahram, M. Sissi a obtenu 92% des voix, représentant quelque 23 millions d'électeurs. Le quotidien d’État Akhbar al-Youm et l'agence officielle Mena fournissent des chiffres similaires.Selon Al-Ahram, 25 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes sur près de 60 millions de personnes inscrites sur les listes.Élu avec 96,9% des voix en 2014, le président Sissi était assuré de sa réélection lors du scrutin qui s'est tenu du 26 au 28 mars face à un adversaire Moussa Mostafa Moussa. Ce dernier, inconnu du grand public et partisan affiché du chef de l'État, a remporté 3% des voix selon les estimations d'Al-Ahram.Dès la fermeture des bureaux de vote mercredi soir à 22H (20H GMT), le dépouillement des bulletins a été réalisé et la presse égyptienne a rapidement publié des estimations au niveau local. Toutes ces estimations montraient une victoire écrasante et sans surprise de M. Sissi.Le taux de participation, unique enjeu véritable de ce scrutin, tourne autour de 40% selon la presse d’État. A la présidentielle de 2014, le taux de participation avait atteint 37% après deux jours de scrutin, puis 47,5% après une prolongation d'une journée.Les abstentionnistes seront ainsi sanctionnés, avait annoncé mercredi l'Autorité nationale des élections. "Ce n'est pas quelque chose de nouveau", avait insisté son porte-parole M. Chérif lors d'une conférence de presse mercredi, évoquant une loi - non appliquée jusqu'alors - punissant d'une amende de 500 livres maximum (22 euros) "tout ceux qui, sans excuse, ne votent pas".(©AFP / 29 mars 2018 12h21)