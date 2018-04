Stockholm (Suède) - Empêtrée dans des divisions internes suite aux révélations sur ses liens étroits avec un intellectuel accusé de viols, l'Académie suédoise, qui décerne le Nobel de littérature, a remercié sa secrétaire perpétuelle, qui a annoncé jeudi quitter l'institution."C'est la volonté de l'Académie que je quitte mon poste de secrétaire perpétuelle", a annoncé Sara Danius à la fin d'une réunion des sages. "J'ai aussi décidé de laisser mon fauteuil, le numéro 7. Cette décision prend effet immédiatement", a-t-elle ajouté."J'aurais volontiers continué mais il y a autre chose à faire dans la vie", a-t-elle dit à la presse avant de s'engouffrer dans un taxi.En novembre, le quotidien Dagens Nyheter avait publié les témoignages de 18 femmes affirmant avoir subi des violences ou des faits de harcèlement d'un homme d'origine française marié à une académicienne, la poétesse et dramaturge Katarina Frostenson.L'académie a depuis rompu toute amarre avec lui et coupé ses subventions au lieu d'exposition et de performances qu'il dirige à Stockholm, couru des élites culturelles.Elle a par ailleurs ouvert une enquête interne et s'est attachée les services d'un cabinet d'avocats. Leurs conclusions ne sont pas connues, et les académiciens sont tenus à un stricte devoir de réserve.La très discrète Académie, qui est placée sous le patronage direct du roi, a toutefois été ébranlée par ce scandale.Le directeur général de la Fondation Nobel, Lars Heikensten, s'est publiquement inquiété d'une "situation grave et difficile".Trois académiciens avaient démissionné la semaine dernière pour protester contre la confiance renouvelée de l'institution à Katarina Frostenson, qui a finalement annoncé sa démission jeudi.Selon Peter Englund, l'un des trois démissionnaires, l'affaire a profondément divisé le sein des seins de la littérature et de la poésie du pays scandinave, dont les archives renferment les secrets du Nobel depuis ses origines.Il estime que Sara Danius, qui lui a succédé en 2015, fait l'objet de critiques internes "injustifiées".Professeur de littérature à l'Université de Stockholm, elle était la première femme à occuper ce poste.Les académiciens sont membres perpétuels et ne peuvent en principe en démissionner. Ils peuvent laisser vides leurs fauteuils.Sur les 18 sages de l'académie, sept n'en sont désormais plus des membres actifs puisque deux femmes, Kerstin Ekman et Lotta Lotass, s'en sont mises en congé depuis plusieurs années.(©AFP / 12 avril 2018 19h40)