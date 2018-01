Énergie: Eon prolonge jusqu'en 2021 le mandat de son PDG

Berlin - L'énergéticien allemand EON a annoncé lundi dans un communiqué la prolongation "jusqu'au 31 décembre 2021" du mandat de son patron actuel, Johannes Teyssen, 58 ans, arrivé à la tête du groupe en 2010."Johannes Teyssen a su tirer pour Eon les bonnes conclusions des changements fondamentaux que connait le monde de l'énergie et a mis systématiquement les clients au centre de tout ce que fait l'entreprise", a déclaré Karl-Ludwig Kley, président du conseil de surveillance d'Eon, cité dans le communiqué."Le conseil de surveillance et moi-même avons hâte de travailler avec notre équipe confirmée emmenée par Johannes Teyssen afin de fixer nos objectifs pour les années à venir", poursuit M. Kley.Membre du conseil d'administration d'Eon depuis 2004, Johannes Teyssen, juriste de formation et qui a effectué l'essentiel de sa carrière dans l'entreprise, est à la tête de l'énergéticien depuis 2010.Comme ses concurrents européens, Eon souffre depuis plusieurs années de la chute des prix de gros de l'électricité et de la concurrence des énergies renouvelables subventionnées. La décision de l'Allemagne d'abandonner progressivement l'atome après la catastrophe de Fukushima en mars 2011 a encore accentué ses difficultés.En réaction, le groupe a décidé de se séparer de ses centrales à charbon et à gaz, regroupées désormais dans la filiale Uniper.Lundi, Eon a annoncé qu'il cédait les 46,65% qu'il détenait encore dans Uniper au finlandais Fortum, pour environ 3,76 milliards d'euros.(©AFP / 08 janvier 2018 17h39)