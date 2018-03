Énergie: le norvégien Statoil va devenir Equinor

STATOIL

Oslo - Statoil, la plus grosse compagnie pétrolière norvégienne, va devenir Equinor pour refléter sa diversification au-delà de la seule production d'hydrocarbures, a-t-elle annoncé jeudi.Fondée en 1972 pour exploiter les importants gisements pétroliers de la Norvège, l'entreprise est désormais présente dans les énergies renouvelables avec notamment des champs d'éoliennes en mer au large du Royaume-Uni."Le monde change, Statoil aussi. La plus grande transition jamais observée dans les systèmes énergétiques modernes est en cours, et nous ambitionnons d'être à la pointe de cette évolution", a expliqué le président du conseil d'administration, Jon Erik Reinhardsen, dans un communiqué.Les "nouvelles solutions énergétiques" devraient représenter entre 15 et 20% des investissements du groupe d'ici 2030, précise le communiqué.Equinor combine l'idée d'équité et d'équilibre ("equi") et l'origine géographique ("nor" pour Norvège), explique la compagnie, qui s'écarte ainsi du seul focus pétrolier ("oil") induit par sa future ancienne appellation."Le plateau continental norvégien demeurera l'épine dorsale de notre compagnie, et nous utiliserons notre héritage norvégien pour nous positionner en continuant de croître à l'international dans le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables", a affirmé le directeur général, Eldar Saetre.L'annonce a provoqué quelques sarcasmes sur les réseaux sociaux où certains y voyaient une connotation équestre. "Equinor? Ça sonne comme un méchant qui aurait la tête d'un cheval", réagissait un utilisateur de Twitter.Le nouveau nom sera soumis à l'aval des actionnaires lors de l'assemblée générale du 15 mai, mais l'État, qui contrôle 67% du groupe, a déjà exprimé son soutien."La décision reflète le fait que Statoil est en train de devenir un producteur d'énergie au sens large, conformément à la tendance globale du secteur de l'énergie", a indiqué le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Terje Søviknes, dans un courriel à l'AFP.phy/hdy/nas(©AFP / 15 mars 2018 09h12)