Ørsted (ex-Dong Energy): bénéfice en hausse de 50% en 2017

Stockholm - Le producteur danois d'énergie Ørsted (ex-Dong Energy) a annoncé jeudi une hausse de plus de 50% de son bénéfice en 2017, profitant d'une robuste production dans l'éolien offshore et de la cession de ses activités de production d'hydrocarbures.Le bénéfice net s'est élevé à 19,5 milliards de couronnes (2,6 milliards d'euros) l'an dernier contre 12,8 milliards de couronnes en 2016.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a enregistré un record en augmentant de 18%, à 22,5 milliards, par rapport à l'année dernière à la même période.Cette augmentation est due "à la production d'électricité à partir de nouveaux parcs éoliens offshore ainsi qu'un doublement des bénéfices des accords de partenariats économiques", a expliqué le groupe dans un communiqué. Le groupe prévoyait jusqu'alors un Ebitda entre 19 et 21 milliards.Pour 2018, la société s'attend à un résultat d'exploitation "hors nouveaux accords de partenariat signés avant 1er janvier 2018" compris 12 à 13 milliards de couronnes en 2018. Ce même résultat hors accords était de 12,7 milliards en 2017.Le chiffre d'affaires annuel s'est en revanche contracté de 2,8% à 59,5 milliards d'euros, impacté par une hausse des coûts, a justifié Ørsted.En dix ans, Ørsted s'est peu à peu éloigné du charbon et du pétrole, son coeur de métier, pour se tourner vers les énergies renouvelables.En mai, le groupe a réussi à se séparer de ses hydrocarbures et a cédé ses activités de production de pétrole et de gaz au pétrochimiste suisse Ineos pour 1,05 milliard de dollars.En novembre, Ørsted a annoncé son intention de céder sa participation dans l'extension du parc éolien offshore de Walney en Angleterre, pour 2 milliards de livres (272 millions d'euros), à deux fonds de pension danois afin d'investir dans de nouveaux projets.(©AFP / 01 février 2018 10h00)