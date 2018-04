Ørsted: rentabilité en hausse au 1T, prévisions revues à la hausse

Stockholm - Le producteur danois d'énergie Ørsted (ex-Dong Energy) a annoncé jeudi une baisse de son bénéfice net au premier trimestre mais une hausse de sa rentabilité, suffisante pour relever ses prévisions 2018.Le bénéfice net s'est élevé à 2,86 milliards de couronnes (274 millions d'euros), contre 3,19 milliards de couronnes en 2017, à la même période.L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) a en revanche enregistré un bond de 37,5%, à 5,28 milliards et son chiffre d'affaires a augmenté de 13%, à 19,7 milliards."Ces bons résultats sont principalement dus à la production accrue de nos parcs éoliens offshores", a commenté le directeur général Henrik Poulsen, cité dans un communiqué.Pour le reste de l'exercice 2018, l'entreprise a augmenté d'un demi-milliard de couronnes ses prévisions d'excédent brut d'exploitation."L'Ebitda, excluant les nouveaux accords de partenariat, devrait être compris entre 12,5 à 13,5 milliards de couronnes", a ajouté le PDG.Peu avant la clôture de la Bourse de Copenhague, à 15h30 GMT, le titre prenait 5,4% dans un marché orienté à la hausse (+1,09%).En dix ans, Ørsted s'est peu à peu éloigné du charbon et du pétrole, son coeur de métier, pour se tourner vers les énergies renouvelables.En mai, le groupe a réussi à se séparer de ses hydrocarbures et a cédé ses activités de production de pétrole et de gaz au pétrochimiste suisse Ineos pour 1,05 milliard de dollars.En novembre, Ørsted a annoncé son intention de céder sa participation dans l'extension du parc éolien offshore de Walney en Angleterre, pour 2 milliards de livres (272 millions d'euros), à deux fonds de pension danois afin d'investir dans de nouveaux projets.(©AFP / 26 avril 2018 15h50)