Événements importants des semaines 22 et 23 du 30.05.2018 au 09.06.05.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 22 et 23, du 30.05.2017 au 09.06.2018. Explications des abréviations en fin de texte:30.05.201809:00 KOF: baromètre conjoncturel09:00 DWS Deutschland: Table ronde sur les introductions en Bourse10:00 Indice CS-CFA en mai10:00 SFS: CP étude sur les placements durables 2018, Zurich10:00 Pre-opening House of Swisscom, Bâle14:00 Spice Private: as. g., Zoug31.05.201806:30 Dottikon ES: résultats 2017/1807:45 Seco: PIB au 1er trimestre09:00 BNS: balance des paiements et fortune à l'étranger 201709:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail09:15 CS Research Institute Future of GDP, Zurich09:30 Interpharma/Santésuisse: CP comparaison des prix desmédicaments, Berne09:30 BNS: CP résultat sondage sur les moyens de paiement 201709:30 Helvetia: CP prévoyance professionnelle, Zurich09:30 Seco: CP estimation du PIB au 1er trimestre, Berne10:45 SIX Group: CP 30 ans du SMI, Zurich12:15 EFG Bank: table ronde "croissance globale", Zurich14:00 LumX: as. g., Guernesey17:30 BC de Thurgovie: as. des détenteurs de bons01.06.201808:00 OFL: taux hypothécaire de référence09:30 Indice PMI des directeurs d'achats mai- Roche: conférence oncologique ASCO (jus. 5 juillet), Chicago04.06.201809:15 OFS: baromètre de l'emploi au T105.06.201807:00 Landis+Gyr: résultats 2017/1807:00 Montana Tech: résultats T110:00 Landis+Gyr: CPB 2017/18, Zurich06.06.201806:30 Orascom DH: résultats T109:15 OFS: indice des prix à la consommation CPI mai09:30 A.M.Best: briefing marché de la réassurance, Zurich10:00 AMS: as. g., Unterpremstätten/AT07.06.201807:45 Seco: statistiques du chômage mai08:30 BC Saint-Gall: table ronde inflation et taux, Zurich09:00 BNS: réserves de devises à fin mai09:15 OFS: statistiques d'hébergement avril et saison d'hiver10:00 Lalique Group: CP IPO sur SIX, Zurich10:00 Weleda: CPB 2017, Arlesheim11:00 Julius Bär: CP Market Outlook, Zurich11:15 Pictet: CP Market Outlook, Zurich- SEF Swiss Economic Forum (1er jour), Interlaken08.06.201820:00 New Value: résultats 2017/18- SEF Swiss Economic Forum (2e jour), InterlakenCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanBC: banque cantonalec. adm./c.a.: conseil d'administrationas. g.: assemblée généralealloc.: allocutionchif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreRAS: rien à signalersans garantie d'exactitude ni d'exhaustivitéawp(AWP / 30.05.2018 06h20)