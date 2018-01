Événements importants des semaines 02 et 03 du 12.01.2018 au 20.01.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 02 et 03, du 12.01.2017 au 20.01.2018. Explications des abréviations en fin de texte:12.01.201807:00 Hypo Lenzburg: résultats 201708:30 Hypo Lenzburg: CPB 2017, Lenzburg15.01.201817:30 Flughafen Zürich: statistiques décembre- Genève: salon horloger SIHH (jus. 19.1)- 12e Congrès suisse de l'électricité (y. c. 16.1), Berne16.01.201807:00 Lindt & Sprüngli: chiffre d'affaires 201709:15 OFS: statistiques d'hébergement en novembre09:30 Swico: CP développement des marchés ICT en Suisseet en Europe, Zurich10:00 KPMG: CP "Transformation par M&A", Zurich10:00 WEF: CP édition 2018, Cologny/Genève18:00 BNS: alloc. Thomas Jordan, "comment l'argent est créé par la banquecentrale et le système bancaire", Zurich- Swissbau (jus. 20.1), Bâle17.01.201809:15 CP industrie gazière (dans le cadre de Swissbau), Bâle10:00 Migros Bank: CP perspectives de placements 2018, retour dela volatilité, Zurich10:30 Pictet: CP Stratégie 2018Plus, Zurich11:00 JLL: présentation de l'étude "marché suisse des bureaux 2018", Zurich18:00 Efficiency Club: alloc. Bernhard Burgener (dès...), Zurich- 1ère Crypto Finance Conference (jus. 19.1), St. Moritz- Conférence Uni Zurich: 'Closing the gaps between Finance andSustainability' (jus. 19.1)18.01.201807:00 Galenica: chiffre d'affaires 201707:00 Geberit: chiffre d'affaires 2017 (CC 09:00)09:00 Banques privées et gestionnaires d'actifs: CP annuelle, Berne09:15 UBS: Real Estate Focus 2018, Zurich09:30 Association suisse d'assurances ASA: CP annuelle, Zurich10:15 Economiesuisse: CP annuelle, Berne19.01.201807:00 BB Biotech: portefeuille des participations à fin 201707:00 Zehnder: chiffre d'affaires 201709:15 OFS: prix à la production et à l'importation PPI décembre- Axpo: as. g.CP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanBC: banque cantonalec. adm./c.a.: conseil d'administrationas. g.: assemblée généralealloc.: allocutionchif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreras: rien à signalersans garantie d'exactitude ni d'exhaustivitéawp(AWP / 12.01.2018 06h20)