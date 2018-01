Événements importants des semaines 03 et 04 du 17.01.2018 au 27.01.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 03 et 04, du 17.01.2017 au 27.01.2018. Explications des abréviations en fin de texte:17.01.201809:15 CP industrie gazière (dans le cadre de Swissbau), Bâle10:30 Pictet: CP Stratégie 2018Plus, Zurich11:00 JLL: présentation de l'étude "marché suisse des bureaux 2018", Zurich18:00 Efficiency Club: alloc. Bernhard Burgener (dès...), Zurich- 1ère Crypto Finance Conference (jus. 19.1), St. Moritz- Conférence Uni Zurich: 'Closing the gaps between Finance andSustainability' (jus. 19.1)18.01.201807:00 Galenica: chiffre d'affaires 201707:00 Geberit: chiffre d'affaires 2017 (CC 09:00)09:00 Banques privées et gestionnaires d'actifs: CP annuelle, Berne09:15 UBS: Real Estate Focus 2018, Zurich09:30 Association suisse d'assurances ASA: CP annuelle, Zurich10:15 Economiesuisse: CP annuelle, Berne- Seco: conférence sur les nouveaux mécanismes de finance,emtinternationaux (Social Impact Bonds), Zurich19.01.201807:00 BB Biotech: portefeuille des participations à fin 201707:00 Zehnder: chiffre d'affaires 201709:15 OFS: prix à la production et à l'importation PPI décembre- Axpo: as. g.22.01.201806:30 Interroll: chiffre d'affaires 201706:45 UBS: résultats T4/2017 (webcast 09:00)11:00 Commerzbank: CP étude sur les perspectives des entreprises, Zurich11:00 UBS: CPB 2017, Zurich23.01.201803:00 Logitech: résultats T3 (CC 14:40)06:30 Komax: chiffre d'affaires 201706:30 Tornos: chiffre d'affaires 201706:45 Arbonia: chiffre d'affaires 201707:00 Autoneum: chiffre d'affaires 201707:00 SGS: résultats 201707:00 BC de Zoug: résultats 201709:00 BC d'Appenzell: CPB 2017, Appenzell10:00 SGS: CPB2017, Genève10:30 BC de Zoug: CPB 2017, Zoug- World Economic Forum WEF (jus. 26.1), Davos24.01.201807:00 Barry Callebaut: chiffre d'affaires/volumes T107:00 Novartis: résultats T4/2017 (webcast 14:00)07:00 Zur Rose: chiffre d'affaires 2017 (CC 14:00)10:30 Novartis: CPB 2017, Bâle- World Economic Forum WEF (jus. 26.1), Davos25.01.201806:00 Schlatter: chiffre d'affaires 201707:00 Belimo: chiffre d'affaires 201707:00 HBM: résultats T307:00 Huber+Suhner: chiffre d'affaires 201710:00 BC de Nidwald: CPB 2017, Stans11:00 BC de Schwytz: CPB 2017, Schwyz- World Economic Forum WEF (jus. 26.1), Davos- Congrès SAB/STV: crise du tourisme alpin, et après?, Berne$26.01.201805:00 Starrag: chiffre d'affaires 201706:00 SFS: chiffre d'affaires 201706:45 Givaudan: résultats 2017 (CC 15:00)07:00 BC bernoise: résultats 201710:00 BC bernoise: CPB 2017, Berne- Life Science: conférence FutureHealth, Bâle- SFP Group: Swiss Real Estate Funds Day, Zurich- World Economic Forum WEF (dernier jour), DavosCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanBC: banque cantonalec. adm./c.a.: conseil d'administrationas. g.: assemblée généralealloc.: allocutionchif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreras: rien à signalersans garantie d'exactitude ni d'exhaustivitéawp(AWP / 17.01.2018 06h20)