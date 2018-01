Événements importants des semaines 04 et 05 du 26.01.2018 au 03.02.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 04 et 05, du 26.01.2017 au 03.02.2018. Explications des abréviations en fin de texte:26.01.201805:00 Starrag: chiffre d'affaires 201706:00 SFS: chiffre d'affaires 201706:45 Givaudan: résultats 2017 (CC 15:00)07:00 BC bernoise: résultats 201710:00 BC bernoise: CPB 2017, Berne- Life Science: conférence FutureHealth, Bâle- SFP Group: Swiss Real Estate Funds Day, Zurich- World Economic Forum WEF (dernier jour), Davos29.01.201807:00 Santhera: résultats 2017 (CC 14:00)17:30 KTM Industries: chiffre d'affaires 201716:00 Cham Paper Group: as. g. extra. (adaptation des statuts, etc.), Cham30.01.201807:00 BC du Jura: résultats 201708:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères décembre et 201709:00 KOF: baromètre conjoncturel09:00 ASPS: CP retour et prévisions pour le marché desproduits structurés, Zurich10:30 Swiss Venture Capital: CP Report 2018, Zurich31.01.201806:30 Bucher: chiffre d'affaires 201706:30 Rieter: chiffre d'affaires 201707:00 Gurit: chiffre d'affaires 201707:00 Hügli: chiffre d'affaires 201707:00 Julius Bär: résultats 201707:00 Lonza: résultats 2017 (CC 14:30)07:00 Titlisbahnen: résultats 2016/1708:00 UBS: indicateur de consommation décembre09:30 Julius Bär: CPB 2017, Zurich10:00 Indice CS-CFA janvier10:30 Lonza: CPB 2017, Bâle- Finanz' 18 (1er jour)01.02.201806:00 BC de Lucerne: résultats 201707:00 Roche: résultats 2017 (présentation aux investisseurs 15h00, Londres)07:45 Seco: climat de consommation, sondage janvier08:00 Glencore: rapport de production 201709:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail décembre09:30 Indice PMI des directeurs d'achat janvier10:00 Roche: CPB 2017, Bâle11:00 BC de Lucerne: CPB 2017, Zurich- Finanz' 18 (2e jour)02.03.2018- rasCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanBC: banque cantonalec. adm./c.a.: conseil d'administrationas. g.: assemblée généralealloc.: allocutionchif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreras: rien à signalersans garantie d'exactitude ni d'exhaustivitéawp(AWP / 26.01.2018 06h20)