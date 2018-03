Événements importants des semaines 11 et 12 du 16.03.2018 au 24.03.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 11 et 12, du 16.03.2017 au 24.03.2018. Explications des abréviations en fin de texte:16.03.201806:30 Bachem: résultats 201706:30 Financière Tradition: résultats 201709:30 CS: présentation 'One House View', Zürich10:00 Hilti: CPB 2017, Zurich10:30 Bachem: CPB 2017, Zurich10:30 Financière Tradition: CPB 2017, Zurich11:00 Addex: as. g. extra., augmentation de capital, Genève17.03.201815:00 Hypo Lenzburg: as. g., Lenzburg19.03.201807:00 Hiag Immobilien: résultats 201709:00 Hiag: CPB 2017, Zurich09:45 Lantal Textiles: CPB 2017, Melchnau10:30 Clariant: as. g., Bâle14:00 SGS: as. g. (14:00), Genève20.03.201806:00 Schlatter: résultats 201706:30 Crealogix: résultats S1 (webcast 11:00)06:30 Komax: résultats 201706:30 Vetropack: résultats 201707:00 BKW: résultats 201707:00 Conzzeta: résultats 201707:00 Evolva: résultats 2017 (CC 10:00)07:00 MCH: résultats 201707:00 Orell Füssli: résultats 201707:00 Partners Group: résultats 201707:00 Peach Property: résultats 201707:00 Santhera: résultats 201707:45 Seco: prévisions conjoncturelles mars08:00 AFD: commerce extérieur, exportations horlogères janvier09:00 KOF Consensus Forecast09:00 Partners Group: CPB 2017, Zurich09:15 BKW: CPB 2017, Zurich09:30 Santhera: CPB 2017, Zurich09:30 CFF: CPB 2017, Berne10:00 Komax: CPB 2017, Zurich10:15 Vetropack: CPB 2017, Bülach10:30 Peach Property: CPB 2017, Zurich10:30 Skyguide: CPB 2017, Aéroport de Zurich11:00 Conzzeta: CPB 2017, Zurich14:00 Aéroport de Genève: CPB 2017, Genève14:30 Schindler: as. g., Lucerne16:00 Bellevue: as. g., Zurich- SFI Swiss Finance Institute: Capco Banking and Finance Forum, Zurich21.03.201807:00 Investis: résultats 2017 (CC 10:00)07:00 Zur Rose: résultats 2017 (CC 14:00)07:30 SIX Group AG: résultats 201709:15 CS: CP moniteur suisse, retournement des taux, Zurich10:30 Zur Rose: CPB 2017, Zurich11:00 SIX Group: CPB 2017, Zurich10:30 13e CIFI Real Estate Investment Lunch 2018 (jus. 14:00), Zurich13:30 Finance Forum Liechtenstein (dès...), Vaduz- NZZ X.Days 2018 (y. c. 22.3), Interlaken22.03.201806:30 Meyer Burger: résultats 201707:00 Metall Zug: résultats 201709:00 Sensirion: 1er jour de cotation sur SIX (prévu)09:00 BNS: publication du rapport annuel 201709:15 Meyer Burger: CPB 2017, Zurich10:00 WillisTowersWatson: CP salaires des CEO 2017, Zurich12:00 SFAMA: point de presse 25 ans ETFs, Zurich10:00 DKSH: as. g., Zurich10:30 Givaudan: as. g., Genève- Baselworld (jus. 27.03)23.03.201806:30 Interroll: résultats 201707:00 KTM Industries: résultats 201707:15 Credit Suisse: publication du rapport annuel 201709:00 Interroll: CPB 2017, Zurich09:00 Medartis: 1er jour de cotation sur SIX (prévu)10:00 MSCI/Wüest: présentation de l'indice immobilier 2017, Zurich10:00 Ruag: CPB 2017, Zurich10:00 Titlisbahnen: as. g., Engelberg16:00 Energiedienst: as. g., LaufenburgCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanBC: banque cantonalec. adm./c.a.: conseil d'administrationas. g.: assemblée généralealloc.: allocutionchif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreRAS: rien à signalersans garantie d'exactitude ni d'exhaustivitéawp(AWP / 16.03.2018 06h20)