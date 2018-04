Événements importants des semaines 17 et 18 du 23.04.2018 au 05.05.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 17 et 18, du 23.04.2017 au 05.05.2018. Explications des abréviations en fin de texte:23.04.201806:45 UBS: résultats T107:00 BC de Glaris: résultats T118:00 AMS: résultats T1 (CC 24.04 à 10:00)24.04.201806:45 Kühne+Nagel: résultats T107:00 Feintool: résultats T107:00 Phoenix Mecano: résultats T108:00 AFD: commerce extérieur/export. horlogères mars et T109:15 Adval Tech: CPB 2017, Berne09:30 Phoenix Mecano: CPB 2017, Zurich10:00 Swissgrid: CPB 2017, Zurich10:30 PKRück: CPB 2017, Zurich10:00 Feintool: as, g., Lyss10:30 Von Roll: as, g., Zurich-Regensdorf11:00 Idorsia: as, g., Bâle14:00 Swiss Life: as, g., Zurich16:00 U-blox: as, g., Horgen16:30 Conzzeta: as, g., Zurich- Banque Profil de Gestion: as, g., Genève- Banque Privée Edmond de Rothschild: as, g., Genève25.04.201807:00 Clariant: chiffre d'affaires/EBITDA T107:00 Credit Suisse: résultats T1 (CC 10:00)07:00 LumX: résultats 201710:00 CS-CFA indice avril10:00 GastroSuisse: CP annuelle, Berne10:00 Hapimag: as, g., Baar16:00 Bachem: as, g., Bubendorf17:00 BC de Saint-Gall: as, g., Saint-Gall17:30 SFS: as, g., Widnau08:30 Medieninstitut: congrès médias locaux (dès...), Zurich26.04.201806:30 Bucher: chiffre d'affaires T106:30 Schindler: résultats T1 (CC 10:00)06:30 Straumann: résultats T1 (CC 09:00)07:00 Molecular Partners: T1 Management Statement07:00 Roche: résultats T1 (CC 14:00)07:25 BNS: résultats T107:30 Swiss: résultats financiers T110:00 Comet: as, g., Berne10:00 GAM: as, g., Zurich12:00 KTM Industries: as, g., Wels /AT14:00 Schmolz+Bickenbach: as, g., Lucerne16:00 BC vaudoise: as, g., Lausanne16:00 Elma: as, g., Wetzikon17:00 Zwahlen et Mayr: as, g., Aigle18:00 BC de Bâle: as, g., Bâle18:30 BC du Jura: as, g., Delémont09:15 BAK Economics: prévisions de printemps (dès...), Bâle- Switzerland Global Enterprise: forum 2018, Zurich27.04.201806:30 CFT: résultats T110:00 BNS: alloc. Jean Studer et Thomas Jordan, as. g., Berne10:15 Bâloise: as, g., Bâle10:30 Credit Suisse: as, g., Zurich15:00 EFG International: as, g., Zurich17:30 VP Bank: as, g., Vaduz18:00 BC de Glaris: as, g., Näfels28.04.201810:30 Starrag: as, g., Rorschacherberg30.04.201807:00 Leclanché: résultats 201709:00 KOF: baromètre conjoncturel18:00 The Native: résultats 201719:00 Eastern Property: résultats 201711:00 EEII: as. g., Zoug- Europa Forum 2018: Suisse-EU à la croisée des chemins?, Lucerne01.05.2018- 1er mai, service AWP limité02.05.201806:45 Oerlikon: résultats T107:15 Swisscom: résultats T1 (CC 09:00)07:45 Seco: climat de consommation, sondage avril09:15 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail mars09:30 Indice PMI des directeurs d'achat avril10:15: Hupac: CPB 2017, Zurich11:00 Glencore: as. g., Zoug16:00 Cham Group: as. g., Cham17:30 BC de Genève: as. g., Genève- Evolva: as. g., Bâle- Meyer Burger: as. g., Thoune03.05.201803:00 Logitech: résultats 2017/18 (CC 14:30)06:45 Sunrise: résultats T107:00 Geberit: résultats T1 (CC 09:00)07:00 Valiant: résultats T108:00 Glencore: rapport de production T118:00 Pargesa: résultats T110:00 Lindt&Sprüngli: as. g., Zurich10:30 Lastminute.com: as. g., Amsterdam10:30 UBS: as. g., Bâle13:30 BFW: as. g., Frauenfeld- Dufry: as. g.- Pargesa: as. g.- Plazza: as. g.- Swiss Biotech Day 2018, Bâle04.05.201806:00 Datacolor: résultats S1 2017/1807:00 Lonza: Business-Update T1 (CC 14:30)07:00 Swiss Re: résultats T1 (CC)09:00 KOF: indicateur de l'emploi10:00 Lonza: as. g., Bâle- Interroll: as. g.- Messe Schweiz: as. g.- Metall Zug: as. g., Thoune- Swissquote: as. g.05.05.201811:00 BC des Grisons, as. g. des détenteurs bons de participation, Coire15:00 BC de Zoug: as. g., ZougCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanBC: banque cantonalec. adm./c.a.: conseil d'administrationas. g.: assemblée généralealloc.: allocutionchif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreRAS: rien à signalersans garantie d'exactitude ni d'exhaustivitéawp(AWP / 23.04.2018 06h20)