Événements importants des semaines 52 et 01 du 28.12.2017 au 06.01.2018

Zurich (awp) - Les événements importants (conférences de presse, publications, etc.) des semaines 52 et 01, du 28.12.2017 au 06.01.2018. Explications des abréviations en fin de texte:28.12.2017- ras29.12.201710:00 Consommateurs alémaniques: CP plaintes contre VW et Amag, Zurich01.01.2018- Nouvel-An: SIX fermée, pas de service AWP02.01.2018- 2e jour de l'an: SIX fermée, service AWP restreint03.01.201809:30 Indice PMI des directeurs d'achat décembre04.01.2018- ras05.01.201809:00 BNS: réserves de devises à fin décembreCP: conférence de presseCC: conference call (conférence téléphonique)CPB: conférence de presse de bilanBC: banque cantonalec. adm./c.a.: conseil d'administrationas. g.: assemblée généralealloc.: allocutionchif. aff./CA: chiffre d'affairesS: semestreT: trimestreras: rien à signalersans garantie d'exactitude ni d'exhaustivitéawp(AWP / 28.12.2017 06h20)