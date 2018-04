visite surprise en Turquie du président ukrainien Porochenko

Istanbul - Le président ukrainien Petro Porochenko a effectué lundi une visite surprise à Istanbul pour discuter énergie et libération de prisonniers détenus par la Russie, selon les deux présidences.Ni Ankara, ni Kiev n'avaient annoncé en amont cette visite, au cours de laquelle M. Porochenko a rencontré son homologue turc Recep Tayyip Erdogan et le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu.Cette rencontre survient alors que la Turquie coopère de plus en plus avec la Russie, qui a annexé en 2014 la péninsule ukrainienne de Crimée (sud) et est accusée par Kiev et l'Occident de soutenir militairement les séparatistes prorusses dans la région du Donbass (est), ce que la Russie nie farouchement.Lors des entretiens de M. Porochenko à Istanbul lundi, il a notamment été question de "l'implantation de projets énergétiques communs" et de "la coopération trilatérale entre l'Ukraine, la Turquie et le Qatar", a déclaré la présidence ukrainienne dans un communiqué.Kiev souhaite importer du gaz naturel liquéfié du Qatar, un allié clef de la Turquie dans le Golfe, via le détroit turc du Bosphore afin de compenser les pertes énergétiques liées à son bras de fer avec Moscou.Après une visite au Qatar en mars, M. Porochenko avait annoncé que Doha était prêt à fournir du gaz naturel à l'Ukraine. Mais l'accord de la Turquie est essentiel pour faire transiter cette matière potentiellement dangereuse par le Bosphore."Les parties ont échangé leurs points de vue sur la situation en Crimée occupée par la Russie, particulièrement à propos de la libération de prisonniers politiques ukrainiens des prisons russes", ajoute le communiqué.Des pourparlers menés entre le président Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine avaient permis en octobre dernier la libération par la Russie de deux importants représentants de la communauté des Tatars de Crimée.Le texte ukrainien affirme également que la Turquie s'est dite prête à prendre part à la mission de maintien de la paix menée par l'ONU dans l'est de l'Ukraine.Une source à la présidence turque évoquait seulement un bref échange entre MM. Porochenko et Erdogan à l'aéroport, sans donner de détails sur sa teneur. M. Cavusoglu lui, affirmait dans un tweet avoir discuté "des relations bilatérales et des questions régionales" avec M. Porochenko.La présidence turque a par ailleurs fait état d'un entretien téléphonique entre MM. Erdogan et Poutine lundi, mais n'a pas mentionné l'Ukraine parmi les sujets abordés.(©AFP / 09 avril 2018 13h41)